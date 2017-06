Gestolen en geactiveerde iPhone leidt politie recht naar overvallers van Apple-winkel in Lier

Lier - De vier mannen die eind vorig jaar de winkel Switch in Lier overvielen riskeren een celstraf van drie jaar. De politie kwam hen op het spoor nadat één van de gestolen iPhones werd geactiveerd. Opmerkelijk: het toestel was op dat ogenblik al aan een ‘klant’ doorverkocht, en de heler was al onderweg naar Afrika.

Op 28 december van vorig jaar vielen de overvallers binnen bij Switch in de Antwerpsestraat in Lier, een winkel waar voornamelijk Apple-producten worden verkocht. “Aanvankelijk was er sprake van drie ...