VIDEO. Explosies en geweerschoten in luxehotel op de Filipijnen

Geweerschoten en explosies weerklinken donderdagavond in het Resorts World Manila op de Filipijnen. Een gemaskerde man schoot volgens ooggetuigen op gasten. Hotelmedewerkers proberen de locatie te ontvluchten. Dat meldt CNN Philippines.

Er brak meteen paniek uit bij klanten en personeel. Ze vluchtten uit het Resorts World Manilla, dat tegenover Terminal 3 van de internationale luchthaven van Manilla ligt.

Momenteel zijn de hulpdiensten massaal ter plekke. Het luxehotelcomplex Resorts World Manila bevindt zich in Newport city, het residentiële en commerciële centrum van Manila. Het complex bestaat uit een casino, winkelcentrum, cinema en theater. Het wordt als het grootste resort van de Filipijnen beschouwd.

Het resort heeft ondertussen op Twitter laten weten dat het hotel in lockdown is nadat een “niet nader geïdentificeerd man is beginnen schieten.” Ze benadrukken ook dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle gasten en medewerkers in veiligheid worden gebracht.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 juni 2017

Panic outside Resort World Manila following reports of ISIS attack. pic.twitter.com/nA1PiyvjBn — Tennessee (@TEN_GOP) June 1, 2017

Terroristische aanslag?

Het is momenteel nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. De Filipijnen zijn al vaker het doelwit geweest van terroristische aanslagen, vooral het zuidelijke eiland Mindanao. De strijd tussen overheid en IS woedt er hevig. 140 mensen kwamen er al om het leven. De regering kondigde er vorige week nog de noodtoestand uit.

