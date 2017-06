Drukke festivalzomer van Dean (19) gaat van start: “Dit smaakt naar meer”

Nijlen - De Bevelse danceliefhebber Dean Michiels (19) is donderdag opgehaald voor zijn eerste festival nadat een oproep in uw krant zijn leven op z’n kop had gezet. De Limburgse organisator van Extrema Outdoor kwam de eregast thuis oppikken. Ook voor andere festivals deze zomer is Dean, die aan een spierziekte lijdt en in een rolstoel zit, nog op zoek naar ‘buddys’.

Al meer dan 200 mensen hebben zich ondertussen kandidaat gesteld om eens een dagje mee op pad te gaan. Rolstoelgebruiker Dean, die in de buurt ook bekend staat onder zijn andere naam Gage, had via uw ...