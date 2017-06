Rond of recht: welke zonnebril past het best bij de vorm van je gezicht?

Zonnebrillen zijn er in overvloed, maar niet elk model staat je even goed. Hoe vind je nu een exemplaar dat je even hard doet stralen als de zon zelf? Make-upartieste Bobbi Brown, die met ‘Everything Eyes’ een boek uit heeft met allerlei weetjes over onze ogen, geeft haar tips om de beste match te vinden.

Rond gezicht: breedte en lengte zijn bijna gelijk

Rechte modellen zijn je ding

Strakke, rechte monturen passen het best bij mensen met een rond gezicht. Een goed model - denk aan een wayfarer - kan zelfs de illusie van uitgesproken jukbeenderen wekken. En dat zonder contouring. “Mijd brillen met ronde glazen, zeker minuscule ontwerpen zoals een hippiebrilletje. Deze exemplaren doen je gelaat alleen maar ronder lijken”, aldus Bobbi.

Victoria Beckham - 345 euro / Karen Walker - 300 euro / Weekday - 15 euro

Vierkant gezicht: je hebt een breed voorhoofd en uitgesproken kaaklijn

Ga voor ronde brillen

Je gezicht is hoekig, dus is het slim om het optisch te verzachten met een ronde bril of een montuur met gebogen randen. “Hoe groter je gezicht, hoe grotere monturen je aankan. De bril moet als het ware het breedste deel van je gezicht kunnen bedekken om de sterke lijnen te compenseren. Let op met scherpe fantasietjes aan de brillen, die beklemtonen net de hoekige structuur”, zegt ze experte.

Komono - 49,95 euro / vava - 450 euro / Gucci - 525 euro

Ovaal gezicht: je gelaat is lang en smal, met een iets fijnere kin dan het voorhoofd

Bijna alles werkt voor jou

Prijs jezelf gelukkig, want jij komt met veel monturen weg. “De meeste stijlen passen bij een ovaal gezicht, dus je kan je collectie aanvullen met eender wat. Van cateyes tot een klassieke pilootbril of een klein, rond brilletje à la John Lennon: je hebt maar te kiezen”, klinkt het. Kijk wel naar de grootte van je gezicht. Heb je een compact ovaal gezicht, dan mijd je beter brede en grote zonnebrillen. Die kunnen overheersend zijn. Laat ook te wijde frames links liggen. Er hoort geen gat te zitten tussen de zijkanten van je gezicht en de bril. Ga voor een exemplaar dat even wijd is als je gezicht.”

River Island - 17 euro / Le Specs - 85 euro / & Other Stories 39 euro

Hartvormig gezicht: je voorhoofd is duidelijk breder dan je smalle kin

Zoek naar pilootbrillen

In tegenstelling tot mensen met een rond of vierkanten gezicht, doe je er goed aan om je vorm niet te breken met een bril in een contrasterende vorm. “Respecteer de vorm liever en ga voor een bril die bovenaan iets breder is en smaller naar onderen toe, net als je gelaat. Pilootmodellen staan je beeldig. Houd ook hier rekening met de proportie van het gezicht. Zie je eruit als de Olsen-tweeling? Draag dan geen zonnebrillen zoals de zussen, want dan lijk je op een insect. Enkel met uitgesproken gezichtskenmerken kan je voor een meer dramatisch montuurtje gaan.

Saint Laurent - 275 euro / Cutler & Gross - 395 euro / Neubau - 149 euro

Bekijk hier welke zonnebrillen deze zomer helemaal in de mode zijn.