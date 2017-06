Marouane Fellaini: “Naar China? Waarom niet?”

Marouane Fellaini is in het land voor de oefenwedstrijd tegen Tsjechië. Hij ging op bezoek bij het VTM-programma Stadion, waar hij uitweidde over zijn afgelopen seizoen met Manchester United, coach José Mourinho en een eventuele transfer naar China.

Fellaini was heel blij met de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax: “Onze zege was schitterend. Het is een geweldige trofee. We hebben hard gewerkt om te winnen.” Over zijn glansprestatie was hij iets bescheidener: “Ik denk dat de volledige ploeg gefocust was op de winst. We hebben een goede match gespeeld en verdienden de overwinning.”

De Belg heeft het volste vertrouwen in Mourinho, die volgens hem nog wat tijd nodig heeft. “Ik ben er zeker van dat hij goed werk zal leveren bij Manchester United. Hij kent mijn kwaliteiten en weet hoe hij me moet gebruiken.” Fellaini hoopt volgend seizoen landskampioen te worden, de enige titel die nog ontbreekt in zijn prijzenkast.

Tot slot maakte Fellaini nog bekend dat hij een eventuele transfer naar China niet uitsluit: “Waarom niet in de toekomst? Ik kan het nu niet zeggen, ik ben speler van Manchester United. Maar waarom niet?”

Fellaini bereidt zich met de nationale ploeg voor op de oefeninterland tegen Tsjechië op maandag 5 juni. Daarna zakken de Rode Duivels af naar Estland, waar ze op vrijdag 9 juni een WK-kwalificatiewedstrijd zullen afwerken.