Vrouw is razend op H&M: “Doe iets aan jullie maten”

De Britse studente Lowri Bryne (22) wandelde een H&M binnen, trok een jurkje aan en merkte dat het niet paste. Ook als ze grotere maten probeerde, kreeg ze die niet op een deftige manier aan. Ze ging kwaad naar huis en wijdde een Facebook-post aan de maten die de Zweedse modeketen hanteert en het feit dat ze misleidend zijn.

Lowri was dol op een blauw off shoulder jurkje en dook ermee in het pashokje. De creatie paste niet naar behoren, dus nam ze een maat groter uit het rek, maar ze moest nog een paar keer terug van het pashok naar de winkel. “Ik heb maatje 12 (Europese maat 40). Vandaag paste ik een jurk in mijn maat in een van jullie winkels, maar moest ik uiteindelijk vragen of het ontwerp beschikbaar was in maat 18 (Europese maat 46)”, staat er onder een foto van het meisje met een van de jurken in kwestie.

“Het model op deze jurk is maat 16 (Europese maat 44) en ik kon amper ademen. Dat was vervelend, want ik wilde het jurkje eigenlijk kopen. Maar jullie indicaties op het etiket kunnen er ook toe leiden dat vrouwen, die fel met hun maten bezig zijn, zich heel slecht voelen. Ik ben niet een van hen, maar ik kan het me inbeelden”, staat er nog op de wall van de keten.

Foto: FB

De verkoopster had een goede raad voor Lowri. “Ja, dit jurkje is er eentje dat je een paar maten groter moet nemen, zei ze aan de vrouw. “Een paar dan nog? Drie tot vier maten groter moeten kiezen, zou toch moeten aantonen dat jullie beter moeten nadenken over welke maten jullie kledingstukken krijgen”, schrijft ze nog aan het adres van H&M. In een reactie aan lifestylesite Allure laat ze weten dat zo’n misleidende maten in geen enkele winkel zouden mogen getolereerd worden.

Intussen heeft de keten zelf op de kritiek van de jonge vrouw gereageerd met een officieel statement. “Onze toegewijde afdeling die de maten voorziet op kleding werkt volgens tabellen die gesuggereerd worden door de markt waarop we mikken. H&M-maten worden ook continu herzien”, staat er. Eén ding staat vast: het onderwerp klinkt bij veel vrouwen herkenbaar in de oren. In de reacties onder het kiekje staan gelijkaardige getuigenissen. De foto zelf werd bijna drieduizend keer geliket.