deSingel lanceert nieuw zomers muziekfestival

Antwerpen / Antwerpen 2018 - De Antwerpse kunstencampus en cultuurcentrum deSingel lanceert van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 juni een nieuw festival met nationaal en internationaal muzikaal talent in een heleboel experimentele genres. Het festival kreeg de naam Swim With The Current (SWTC) en vindt plaats in de Theaterstudio van het complex. Van eigen bodem staan onder meer SX, Flat Earth Society en Robbing Millions op de affiche, naast buitenlandse namen als Salut C’est Cool (Frankrijk), Jo goes hunting (Nederland) en Kikagaku Moyo (Japan).

deSingel belooft tijdens SWTC een mix van “retrofuturistische psychedelica, een vleugje avant-garde en superspannende en magische popconcerten” en wil met het initiatief een alternatief muzikaal aanbod creëren voor een jong publiek. “We hebben al van zowel artiesten, technici als publiek te horen gekregen dat onze Theaterstudio eigenlijk een ideale akoestiek heeft voor pop- en rockoptredens”, zegt Katrijn De Wit van deSingel.

“Voor dit festival hebben we vooral voor nog niet zo bekende artiesten gekozen. Zeker de buitenlandse acts zijn bij ons nog niet doorgebroken, maar bijvoorbeeld Kikagaku Moyo is in heel wat landen al een grote naam die voor uitverkochte zalen speelt.”

Een weekendpass kost 42 euro, dagtickets zijn er voor 17 euro (donderdag en vrijdag) of 22 euro (zaterdag).

Alle info op www.desingel.be.