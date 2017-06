Drie jaar cel geëist voor gewapende overval op telefoniewinkel

Lier - Voor de correctionele rechtbank in Mechelen zijn donderdag vier mannen verschenen die in de eindejaarsperiode een telefoniewinkel in Lier hebben overvallen. Het parket vraagt 3 jaar cel, al kan het voor drie van hen akkoord gaan met een straf met uitstel. Dat bij de feiten een vuurwapen gebruikt werd en ze gebeurden toen het al donker was, wordt als verzwarende omstandigheden beschouwd.

Op 28 december 2016 rond 17.45 uur kwamen twee mannen de winkel binnen en toonden meteen een wapen. Ze vroegen de inhoud van de kassa en wilden de telefoons uit de stockkamer achteraan.

Op 1 januari 2017 werd één van de gestolen iPhones in Antwerpen geactiveerd. De vrouw die hem in haar bezit had, had hem van haar vriend gekregen die inmiddels naar zijn thuisland Ghana was vertrokken. Ruim een week later werden nog twee gestolen toestellen in Ghana geactiveerd.

Bij zijn terugkomst in ons land op 7 februari werd de man op de luchthaven gearresteerd, maar hij ontkende elke betrokkenheid. Toen op 17 maart ook de drie anderen werden opgepakt en enkelen tot bekentenissen overgingen, gaf de eerste man zijn betrokkenheid toe.

Volgens de advocaat van de eerste man is zijn cliënt immatuur en neemt hij daardoor onvolwassen beslissingen. “Deze feiten volgen 2 weken na een veroordeling tot een werkstraf van 200 uur. Mijn cliënt heeft begeleiding nodig.”

Ook de andere advocaten pleitten dat hun cliënten een ondoordachte maar eenmalige foute beslissing namen. “Hij was 19 op de dag van de feiten, een veroordeling kan ongelofelijke gevolgen hebben voor zijn toekomst”, klonk het.