De favoriete Antwerpse plekken van Iraanse vrouwenactiviste Darya Safai

Overal waar de Iraanse volleybalploeg speelt, zie je haar met een spandoek in het stadion staan. De Iraanse Darya Safai heeft een tandartsenpraktijk in Borgerhout, maar voert wereldwijd actie met haar groep ‘Let Iranian women enter the stadiums’ om meer rechten voor de vrouwen in Iran af te dwingen. Ook in Antwerpen, waar ze ooit de vlag van de Islamitische Republiek van Iran naar beneden haalde en verving door de originele vlag van voor de revolutie van 1979 én waar ze met een zware banner de Ten Miles uitliep. “Ik ben gelukkig in België, maar ik laat de vrouwen van Iran nooit in de steek.”

Zichtbaar ontroerd is ze, wanneer we in het Red Star Line Museum staan. Er vloeien zelfs tranen. We kijken met Darya Safai (42) naar de ijzeren bol in de hal van het museum. Een bol die de aarde voorstelt ...