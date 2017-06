Ruim 40 migranten dood aangetroffen in Nigerese woestijn

In het noorden van Niger zijn in de woestijn 44 migranten, onder wie ook baby’s, dood aangetroffen. Ze waren waarschijnlijk op weg naar buurland Libië en vervolgens Europa, zo melden de lokale autoriteiten en humanitaire organisaties.

De migranten zouden gestorven zijn van dorst nadat hun voertuig in panne was gevallen in de Sahara in het noordelijke Agadez. De regio is een draaischijf voor mensensmokkel richting Europa. In een poging de smokkelaars tegen te gaan, voerde Niger in 2015 een wet door waardoor op mensensmokkel straffen tot wel 30 jaar cel staan.

