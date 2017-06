Ongelofelijk welke indrukwekkende stunts circusartiest bovenhaalt met twee olifanten

Circusartiest Rene Casselly Jr is een getalenteerde acrobaat die er wel erg opmerkelijke stunts op nahoudt. Samen met enkele olifanten weet hij de wereld te verbazen met allerlei spectaculaire sprongen.

De twintigjarige Hongaar showt wel vaker zijn kunsten op zijn Instagram-profiel. Zijn recentste video laat bijvoorbeeld zien hoe de kerel een prachtige achterwaartse salto maakt nadat hij in de lucht werd gekatapulteerd door een slurf van de olifant. Hij landde uiteindelijk zichtbaar probleemloos op de rug van de tweede olifant.

Casselly traint olifanten al sinds zijn kindertijd en maakt deel uit van het nationale circus van Hongarije. Hij is de zoon van Rene en Alexia Casselly, beide ook acrobaat. Zijn familie was ook te zien in The Circus Dynasty, een documentaire die zich focust op twee van de grootste circusfamilies in Europa.