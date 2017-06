“Verminderde vleesconsumptie oorzaak dalende rentabiliteit veebedrijven”

Leuven - Een van de voornaamste oorzaken van de sterk gedaalde rentabiliteit van Belgische vleesveebedrijven is volgens de Boerenbond de verminderde rundvleesconsumptie van de afgelopende jaren in ons land. De landbouworganisatie roept daarom op “de promotie voor ons Belgisch kwaliteitsvol rundvlees op te voeren”.

De vleesveebarometer, die de relatieve rentabiliteit aangeeft voor een gemiddeld zoogveebedrijf in ons land, neemt sinds midden 2014 af en daalde tijdens het eerste kwartaal van 2017 tot 76 procent van de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar. Het dieptepunt in de rentabiliteit van midden 2012 wordt hiermee opnieuw bijna bereikt. Een gemiddeld bedrijf realiseerde in 2016 een negatief arbeidsinkomen van ongeveer 25 euro per zoogkoe. De situatie verslechterde begin 2017 nog, want de prijzen van dikbilstieren en -koeien daalden de voorbije maanden verder, terwijl de voerkosten licht stegen.

Een van de voornaamste oorzaken van het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de Belgische rundvleesmarkt is de dalende rundvleesconsumptie van de voorbije jaren. Het Belgische witblauw vlees is immers vooral voor de lokale markt bestemd. Zo daalde de rundvleesconsumptie in ons land van 6 kilo per inwoner in 2011 tot 4,6 kilo in 2016. De daling is vooral te zien bij gezinnen met kinderen en tweepersoonsgezinnen. Mensen eten ook steeds meer vleesbereidingen dan stukken zoals biefstuk en rosbief.

Om deze dalende evolutie te kenteren blijft volgens Boerenbond promotie essentieel. “De consumenten moeten weer een positief beeld krijgen van ons Belgisch kwaliteitsvol rundvlees. Ons lokaal geproduceerd rundvlees heeft immers een beperktere klimaatimpact dan geïmporteerd rundvlees en de runderen worden gekweekt met kennis en zorg. Het is belangrijk dat we de consumenten hiervan bewust maken”, aldus de landbouworganisatie in haar tijdschrift ‘Boer en Tuinder’.

