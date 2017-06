N-VA eert hulpverleenster 22 maart met VLaM-trofee

Brussel - De N-VA heeft de arts Tine Gregoor donderdag in de bloemetjes gezet voor haar inzet na de aanslagen op 22 maart. Ze kreeg de VLaM-trofee, de prijs die de partij elk jaar toekent aan een vrouw die “een fundamenteel verschil maakt in onze maatschappij”.

Tine Gregoor was bij de aanslag in Maalbeek toevallig in de buurt en snelde meteen te hulp. Bij de prijsuitreiking in het Vlaams Parlement gaf ze een pakkende getuigenis over de dag. De arts toonde zich vereerd met de prijs. “Maar ik was liever niet om die reden hier geweest, wilde liever dat het niet gebeurd was”, zei ze.

Voor N-VA is Gregoor “de verpersoonlijking van alle hulpverleners van 22 maart”, zei Brussels parlementslid Cieltje Van Achter, die haar stadsgenote voordroeg als Vlaamse Madam van 2016.

Het is al de tiende keer dat N-VA een Vlaamse Madam verkiest. Vorig jaar ging de onderscheiding naar rolstoelathlete Marieke Vervoort.

(belga)