Zo’n 16.700 leerlingen hebben oriënteringsproef Columbus afgelegd

Brussel - Zowat 16.700 leerlingen uit 337 scholen hebben de voorbije weken deelgenomen aan de niet-bindende oriënteringsproef Columbus. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt op een studiedag over Columbus in het Vlaams Parlement.

Columbus is de proef de jongeren begeleidt bij het maken van een goede studiekeuze. Het instrument is voor het tweede jaar op rij beschikbaar. Dit jaar is de proef voor alle scholen toegankelijk en staat hij dus open voor iedereen die overweegt om verder te studeren.

Volgens onderwijsminister Hilde Crevits hebben 16.700 leerlingen deelgenomen aan de Columbus-proef.

Jaarlijks wordt er 200.000 euro in Columbus geïnvesteerd met als doel de proef verder te verfijnen.

