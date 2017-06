Toptalent wordt belofte bij Telenet Fidea Lions

Brussel - Thomas Pidcock, het grote Britse talent in het veld en op de weg, is de nieuwste aanwinst van Telenet Fidea Lions voor het komende veldritseizoen. Hij maakt de overstap van de junioren naar de beloften, zo maakte de ploeg van Sven Nys donderdag bekend.

De nog net geen 18-jarige Engelsman is een even getalenteerd als veelzijdig renner. Hij werd afgelopen veldritseizoen zowel Brits kampioen, Europees kampioen als wereldkampioen bij de junioren. In april won hij dan weer Parijs-Roubaix voor junioren. “Pidcock is helemaal klaar voor de overstap naar de beloften”, luidt het.

Vanaf het nieuwe veldritseizoen maakt Pidcock deel uit van de Telenet Fidea Lions beloften. Hij zal er fietsen aan de zijde van onder meer Thijs Aerts, Yentl Bekaert en Andreas Goeman.

Tijdens de komende maanden richt Pidcock eerst nog zijn pijlen op het WK wegwielrennen in Noorwegen, vanaf 1 oktober 2017 zal hij deel uitmaken van de Telenet Fidea Lions en dit voor twee crosswinters.

Pidcock is erg blij Telenet Fidea Lions te kunnen vervoegen. “Ik heb niet zomaar voor de Telenet Fidea Lions gekozen. Dit is het beste veldritteam ter wereld, onder leiding van de beste veldrijder ooit. Ik kijk ernaar uit om met de renners en staff van dit team samen te werken!”

Sportief manager Sven Nys had Pidcock al langer in het vizier en kijkt er enorm naar uit met het jonge talent samen te werken. “Tom wordt gezien als een wielertalent pur sang en heeft uit vele aanbiedingen de keuze gemaakt voor de Telenet Fidea Lions. Hij is er, net als wij, van overtuigd dat onze teamstructuur goed in elkaar zit en dat wij hem sterker en nog beter kunnen maken op crosstechnisch vlak.”