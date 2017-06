Gaan Pommeline en Merijn een tweede keer meedoen aan ‘Temptation Island’, maar dan als koppel?

De oude en nieuwe ‘Temptation’-koppels zijn niet van jullie schermen weg te denken. Deze keer zijn het Pommeline en Merijn, die sinds hun affaire op het eiland niet meer bij elkaar weg te krijgen zijn, die met een opmerkelijke suggestie op de proppen komen. Gaan zij nog een tweede keer de verleiding aan op het ‘Temptation Island’? “Dat zullen jullie wel zien”, klinkt het mysterieus.

De ‘Temptation’-verleidster en het ex-lief van Lisa vonden al een tijdje geleden de weg naar YouTube waarop ze in vlogs iedereen op de hoogte houde van hun doen en laten. Hun kanaal ‘Pom & Merijn on the Road’ neemt hun volgers mee in de auto, waar ze alle vragen beantwoorden van hun fans. Daar laten ze geen enkel onderwerp onbesproken. Ook niet in deel drie, dat ze voor de verandering toch binnen filmden. Merijns favoriete standje, Merijns zangtalent en Pommelines dromen komen aan bod.

Maar het is het einde van de video waarin er een wel heel opmerkelijke vraag wordt geopperd. “Gaan jullie opnieuw deelnemen aan ‘Temptation’?” wordt er gevraagd. En dan reageren ze plots allesbehalve open en lachen ze zenuwachtig. “Daar kunnen we niets over zeggen, dat zullen jullie wel zien”, is het enige antwoord dat we krijgen.

“Nooit never ever, never in my life”

Nochtans waren ze in een interview met het Nieuwsblad Online in april heel duidelijk. Bij de vraag of het kersverse koppel opnieuw zou meedoen, steigerden de twee: “Nooit never ever, never in my life. Al bieden ze me een miljoen”, riep Merijn. “Nee nee”, vond ook Pommeline. “Want wij weten hoe het in elkaar zit en hoe hard ze hun best doen om een bepaald beeldje te kunnen filmen.”

“Ik zou die stress echt niet meer aankunnen. En ik was er dan nog als single! Ik had super veel aan mijn hoofd. Als koppel nooit. Gij ook zeker niet meer, hé, toch?” vroeg Pommeline zich af. Ook Merijn wou zijn relatie niet nog eens verkeerd zien aflopen in het programma, zei hij destijds.

Video: Eigen berichtgeving

Dan toch?

Zouden ze zich bedacht hebben? Of zouden ze misschien een heel interessant aanbod gekregen hebben van de programmamakers van VIJF? Of zijn ze toch niet meer zo zeker van elkaar en willen ze daarom zich nog wel eens aan de uitdaging wagen? “Wie weet is er in tussentijd wel iets veranderd”, oppert Merijn zelf in hun vlog. Het zou in ieder geval een unicum zijn in de pittige historie van ‘Temptation’.