McDonald’s levert vanaf volgende week aan huis in Nederland

McDonald’s gaat vanaf volgende week maaltijden aan huis bezorgen in Nederland. Daarover werd al een tijdje gespeculeerd, maar nu heeft de fastfoodketen het nieuws ook zelf bevestigd. Ze beginnen als proef in Amsterdam en Amstelveen, zo meldt Algemeen Dagblad.

McDelivery gaat op 6 juni van start. De eerste weken in drie restaurants en een maand later komen daar vijf restaurants bij. Als de proef eind september succesvol blijkt, hoopt McDonald’s snel uit te breiden naar meer steden en uiteindelijk heel Nederland.

Bijna alle producten zijn bestelbaar. Enkel ijshoorns, McBreak en voordeelmenu’s zijn uitgesloten. Er geldt geen minimum hoeveelheid producten of een minimumbedrag, maar elke bestelling kost wel 2,50 euro extra tijdens de proefperiode.

Ook in België?

De vraag die op ieder lippen brandt, is natuurlijk wanneer die service ook in ons land beschikbaar zal zijn.

“We willen eerst de testfase in grotere landen afwachten”, zei woordvoerder Kristel Muls van McDonald’s België in mei aan onze redactie. “In België focussen we ons eerst op de tafelbediening die al in een vijftiental restaurants is ingevoerd. Tegen eind 2019 is het de bedoeling dat die er in zo goed als alle restaurants komt, behalve dan in vestigingen met drie verdiepingen.”