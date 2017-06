Waarom ‘Gert Late Night’ doet wat het moet doen

De opdracht van Gert Verhulst (49) is na zes weken Gert Late Night meer dan volbracht: zijn talkshow, opgenomen op zijn plezierboot Evanna, wordt wegens succes verlengd en keert dit najaar terug op Vier, mogelijk voor een langere duur. Voor Vier is de talkshow een voltreffer: de show haalde in de late uren tot 337.209 kijkers – topper was de‘16+’-aflevering met de pikante filmpjes van Goedele Liekens – en wordt vooral live bekeken. Dat is dan weer héél goed nieuws voor de reclame die erop te zien is. Met vanavond de voorlopig laatste aflevering: tijd voor een stand van zaken.