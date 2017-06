Brillenwinkel en prijsvechter Eyelove komt naar België

De Nederlandse brillenprijsvechter Eyelove gaat ook brillen aan de man brengen in België. De keten wil dit jaar nog zeker tien shop-in-shops openen in ons land.

Topman Paul Berkelmans noemt de oversteek een logische stap. “We merkten dat er in onze winkels in het zuiden veel Belgische brillenkopers kwamen. In de grensstreek werd de helft van de brillen aan Belgen verkocht”, zegt hij in De Telegraaf. In België liggen de prijzen van brillen in doorsnee wat hoger, vandaar dat Belgen volgens de ondernemer bereid zijn even de grens over te steken voor een goedkopere bril.

Berkelmans mikt in eerste instantie op Vlaanderen. Hij ziet vooral mogelijkheden voor shops-in-shops in apotheken. Hij ziet potentieel voor mogelijk honderd verkooppunten in België, maar daarvoor wil hij eerst wat meer ervaring op de Belgische markt opdoen.

Lage prijzen

Eyelove werkt in Nederland ook voornamelijk met shop-in-shops. Het bedrijf telt zo’n 140 verkooppunten in bijvoorbeeld apotheken en drogisterijen als Etos en DA. Voorts zijn er vijf franchisevestigingen van Eyelove.

Eyelove probeert zich van andere spelers op de brillenmarkt te onderscheiden door zijn lage prijzen. Dat kan volgens Berkelmans doordat zijn bedrijf via het shop-in-shopmodel relatief minder kosten hoeft te maken.

Eyelove bestaat zo’n zes jaar en verkoopt circa 200.000 brillen per jaar. Daarmee is de keten naar eigen zeggen goed voor ongeveer 7 procent van de Nederlandse markt.