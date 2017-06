Bestuur wil maximaal 50 km/u op Bisschoppenhoflaan

Deurne - Het districtscollege van Deurne roept het Vlaams Gewest op om de maximale snelheid op de Bisschoppenhoflaan te beperken tot 50 kilometer per uur én om trajectcontrole in te voeren.

De Bisschoppenhoflaan in Deurne is een gewestweg en valt dus buiten de bevoegdheden van het districtsbestuur. Maar om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn er volgens het Deurnese districtscollege verschillende aanpassingen nodig. Via een collegiaal schrijven roept het districtscollege het Vlaams Gewest op om actie te ondernemen.

Tjerk Sekeris Foto: jaa

“De Bisschoppenhoflaan blijft een zwart punt in ons district”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA), ook bevoegd voor Mobiliteit. “We vragen om de maximumsnelheid terug te dringen van 70 naar 50 kilometer per uur. Van het Sportpaleis tot aan de brug van de Azijn is dat al het geval, maar dat willen we dus uitgebreid zien. De straat is bebouwde kom en telt veel conflictpunten, zoals in- en uitritten, parkings, dwarsstraten en oversteekbewegingen door voetgangers. Het is aangewezen om die punten aan een lagere snelheid te passeren.”

Om die snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur te handhaven moet er volgens het districtscollege ook trajectcontrole ingevoerd worden. “Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, N-VA, red.) heeft al aangehaald dat hij op een aantal gewestwegen trajectcontrole wil invoeren. We hopen dus dat de Bisschoppenhoflaan daar bij is.”

Veilig oversteken

Ook de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers moeten veiliger. “En dan zijn er niet alleen zebrapaden, maar ook verkeerslichten nodig”, zegt Sekeris. “De Bisschoppenhoflaan telt twee rijstroken. Er zijn al heel wat ongevallen gebeurd waarbij een automobilist op het rechtse baanvak stopt om iemand over te laten en dat een andere automobilist via het linkse baanvak voorbijsteekt. Dat zijn erg gevaarlijke situaties. Met verkeerslichten aan oversteekplaatsen los je dat op. En als we moeten kiezen tussen de doorstroming of de verkeersveiligheid, kiezen we resoluut voor dat laatste. De tien seconden die een automobilist verliest, wegen niet op tegen de maatschappelijke kost en het leed bij een ongeval.”

Daarnaast pleit het Deurnese districtscollege ook voor de aanleg van tweerichtingsfietspaden en meer groen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zegt de voorstellen van het district te bekijken. “Dit jaar worden er zo twintig prioritaire locaties geselecteerd die in aanmerking komen voor trajectcontrole”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “Die lijst ligt nog niet vast, maar de kans bestaat dat de Bisschoppenhoflaan er tussen zal staan.”