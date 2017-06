Stedelijk Onderwijs bouwt nieuwe scholen in Deurne en op Eilandje

Antwerpen / Deurne - Het Stedelijk Onderwijs wil een nieuwe campus voor buitengewoon onderwijs realiseren in Deurne en een nieuwe, ervaringsgerichte basis- en secundaire school in de Cadixwijk. Die projecten moeten meer dan duizend extra plaatsen creëren.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) heeft bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een dossier ingediend voor de bouw van een campus buitengewoon onderwijs op de Schotensesteenweg (Deurne) en een nieuwe, ervaringsgerichte basis- en secundaire school in de Cadixwijk. Het AGSO gaat met dit dossier in op de oproep die Crevits in maart lanceerde voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen.

641 leerlingen in Deurne

Gonda Verhaert Foto: JVDP

Het voorstel voor de nieuwe campus buitengewoon onderwijs bestaat uit een basisschool voor 334 leerlingen en een secundaire school voor 307 leerlingen. De totale oppervlakte is ongeveer 12.500 vierkante meter en de investeringskost wordt geraamd op 24 miljoen euro. “Dit project bundelt drie scholen onder één dak”, zegt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur van het AGSO. “Zo kan de lagere school bijvoorbeeld voor de ervaringsgerichte lessen gebruikmaken van de lokalen van het secundair. De bundeling van de sportinfrastructuur leidt dan weer tot een groter en diverser sportaanbod, zowel voor de leerlingen als voor externen.”

384 leerlingen in Cadixwijk

De nieuwbouw in de Cadixwijk op het Eilandje zou op zijn beurt voor 384 nieuwe plaatsen zorgen: 240 in het kleuter- en basisonderwijs en 144 in het secundair. De totale kostprijs van het project wordt geschat op 12,37 miljoen euro, met een oppervlakte van ongeveer 6.000 vierkante meter. “In deze buurt blijkt een groot tekort aan buurtvoorzieningen, zoals scholen en speelterreinen”, zegt Verhaert. “Daarom kiezen we voor een multifunctionele infrastructuur die flexibel en gedeeld ruimtegebruik eenvoudig mogelijk maakt. Ruimtes als turnzaal en refter kunnen na de schooluren worden gebruikt door de buurt of sportverenigingen.”

“De subsidies van minister Crevits creëren nieuwe mogelijkheden voor het Stedelijk Onderwijs”, zegt Antwerps schepen van Onderwijs en voorzitter van de Raad van Bestuur van het AGSO, Claude Marinower (Open Vld). “Dat is een kans die we dan ook met beide handen moeten grijpen. De capaciteitsnood in Antwerpen blijft namelijk hoog. Bovendien is dit ook een prima opportuniteit voor het buitengewoon onderwijs, dat in het capaciteitsverhaal zeker niet vergeten mag worden.”