Jonge Zwitser moet België-Tsjechië in goede banen leiden

Sandro Schärer moet de oefeninterland van de Rode Duivels van maandag 5 juni (20u45) in het Koning Boudewijnstadion tegen Tsjechië in goede banen leiden. Dat heeft Thibault De Gendt, de Competitions Manager van de Belgische Voetbalbond, woensdagavond laten weten op Twitter. De pas 28-jarige Zwitser is sinds 2015 FIFA-ref en floot in Europa nog geen wedstrijden van betekenis.

De oefengalop tegen de Tsjechen staat volledig in het teken van de WK-kwalificatie-interland van enkele dagen later in en tegen Estland. De Rode Duivels verdedigen op vrijdag 9 juni in de Le Coq Arena in Tallinn hun leidersplaats in groep H. Met dertien op vijftien leiden de Belgen voor Griekenland (11) en Bosnië-Herzegovina (10).

De troepen van Roberto Martinez lieten in deze WK-kwalificatiecampagne enkel nog maar thuis tegen Griekenland (1-1) punten liggen en lijken dus goed op weg naar het WK van volgend jaar in Rusland. De eerste training in aanloop naar dit tweeluik wordt vrijdag afgewerkt, zaterdag is het Family Day.