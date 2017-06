Stad stoomt gebuisde kandidaat-chauffeurs De Lijn klaar voor herkansingsexamen

De stad Antwerpen gaat mensen die niet geslaagd zijn voor het examen om chauffeur te worden bij De Lijn klaarstomen voor een herkansingsexamen. Dat moet het tekort aan bestuurders helpen invullen.

Van de 132 kandidaten die een examen aflegden, zijn er slechts vier mensen aangeworven. En dat is te weinig. “De sollicitanten die net niet slaagden, krijgen dankzij ons een herkansing”, zegt Antwerps schepen van Werk Marc Van Peel (CD&V).

Marc Van Peel Foto: BELGA

“Niet voor de zwaar gebuisden, wel voor wie bij taal- en rekentesten nipt onvoldoende behaalde. Wie net niet slaagde, kan zich vrijwillig aanmelden voor een korte, krachtige training. Op die manier kunnen we deze mensen klaarstomen voor een herkansingsexamen dat drie maanden later plaatsvindt. Verder zijn we erin geslaagd om sollicitatietesten te spreiden. Sollicitanten met een goede taal- en rekentest kunnen zich bij ons aanbieden om zich voor te bereiden op de psychotechnische testen die De Lijn later organiseert. Dat alles verhoogt de slaagkansen. Het zou immers spijtig zijn dat gemotiveerde kandidaten op hun gezicht gaan omdat ze over een kleine kiezelsteen struikelen.”

In het Vlaams Parlement verdedigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren De Lijn, nadat in uw krant bekend raakte dat het aantal reizigers sterk is gedaald.

“Die daling heeft vooral te maken met het aantal fictieve ritten dat destijds aan de gratis abonnementen werd toegekend”, zegt Weyts. “Daardoor waren de cijfers destijds ‘opgeblazen’. Als je kampte met een dalend aantal betalende abonnees, gaf je gewoon een beetje meer gratis abonnementen, en uiteindelijk werden je cijfers zo mooi opgekrikt. Dat was dus een complete vertekening van de werkelijkheid.” Het aantal betalende reizigers is volgens de minister in twee jaar tijd gestegen met 8%.