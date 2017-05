Geen stress op Straatfeesten

Kalmthout - In Kalmthout gaat morgen, vrijdag, de 41ste editie van de straatfeesten van start. De organisatie wil de dorpskern dit jaar omtoveren tot de meest exotische hotspot van de Noorderkempen.

“Het programma bestaat uit meer dan veertig vreemde vogels, acts, bands & dj’s van diverse pluimage”, zegt persverantwoordelijke Jan Van De Moer. “Zo krijg je op de drie podia Franse rockabilly, Sloveense drum-’n-bass, Italiaanse indie, Ghanees-Nederlandse reggae, Canadese country en een vleugje Amerikaanse funk te horen.”

Op vrijdag gaat het feest om 16u van start op de plek waar het veertig jaar geleden allemaal begon: café De Zoeten Inval. Wat verder, op het terras van café De Kroon, spelen twee rockbands. Eveneens ambiance verzekerd op Gino’s terras in de Driehoekstraat. Daar worden tot in de late uurtjes de dorstigen gelaafd.

Zaterdag begint al met een heerlijke klapper wanneer ’s middags de Ghost Rockers op het podium zullen klimmen. En dat is nog maar het begin. De lokale bluegrass-superster Eriksson Delcroix, wereldberoemd van de film The Broken Circle Breakdown, opent de feestavond, die in stijl wordt afgesloten door Eén-gezicht en Studio Brussel-stem Tomas De Soete.

Op zondag vult na een goedgevulde dag Merdan Taplak met zijn Orkestar alle hoeken van het hoofdpodium. Zo’n zeven jaar geleden zorgde hij ervoor dat de tent ontplofte door zijn exotische mix van balkanbeats. Ilse Liebens sluit daarna het feest af.

Elke ochtend begint in het parkje aan de bib, met de gratis kinderrommelmarkt waar kinderen al jaren hun speelgoed kunnen verkopen. Overdag kunt u terecht op een van de vele zomerterrasjes terwijl u in de straten naast de vreemde vogels van Fanfare Moed & Volharding ook een stel kokette, Spaanse dames en een mobiel minicircus tegen het lijf kunt lopen. De leerlingetjes van ballet- en dansschool Pierrot zetten in de kerk hun beste beentjes voor om te tonen wat ze kunnen. Foodtrucks zorgen dan weer voor werelds lekkers.

“Van al dat moois is gratis te genieten door het harde werk van de vele vrijwilligers met de steun van fijne sponsors, de gemeente en ons geweldige publiek”, zegt Jan Van De Moer. “Toch blijft de organisatie voor de vzw Straatfeesten een financieel puzzelwerkje. Daarom geven we ook dit jaar ons publiek de kans om een uniek steunpolsbandje te kopen voor een klein prijsje. Daarmee zorg je ervoor dat de straatfeesten nog lang gratis kunnen blijven.”

Het volledige programma vindt u op www.straatfeesten.com