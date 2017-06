Minister Peeters versoepelt regeling voor overuren in horeca

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaat de wet aanpassen voor horecazaken met een witte kassa. De voorwaarde dat het personeel alleen overuren mag presteren bij uitzonderlijke drukte, valt weg. Horeca Vlaanderen reageert opgetogen.

Een normale werkweek telt 38 uur. In de horeca worden al eens langere dagen geklopt en dat gebeurt ook al eens in het zwart, soms noodgedwongen, omdat de loonkosten hoog kunnen oplopen.

Bij de introductie van de witte kassa, die zwarte inkomsten en uitgaven moet tegengaan, zijn maatregelen genomen om de loonkosten naar beneden te krijgen. “Zo mag personeel 360 uren extra presteren per jaar, gemiddeld dus 45 tot 46 uur per week, zonder dat dit loon belast is. Het brutobedrag dat de werknemer krijgt is ook wat hij netto overhoudt en de werkgever hoeft er geen sociale lasten op te betalen”, zegt Kris Peeters.

Buitengewone drukte

Kris Peeters Foto: Photo News

“Maar er is een probleem: volgens de arbeidswetgeving kunnen overuren alleen als er een ‘buitengewone vermeerdering’ is van werk, die je vooraf moet aanvragen aan de vakbondsafvaardiging en de sociale inspectie, of bij ‘onvoorziene noodzakelijkheden’, die je achteraf moet melden.”

De toepassing van deze voorwaarden “verloopt niet altijd even vlot”, aldus Peeters. Zo denken uitbaters soms dat zomerse drukte op een terras aan de kust of in de stad telt als buitengewone drukte, terwijl dat niet zo is. “Wie dan zijn personeel overuren laat doen, riskeert een regularisering door de sociale inspectie en dat kan een uitbater veel geld kosten”, zegt Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen.

Daar wil Peeters nu komaf mee maken. De voorwaarde van buitengewone drukte valt weg. De werknemer moet alleen elke zes maanden zijn akkoord geven dat hij overuren wil doen.

Schrik voor sociale inspectie

Danny Van Assche Foto: Photo News

“In de praktijk zijn zij meestal vragende partij, omdat ze zo ook meer kunnen verdienen”, zegt Danny Van Assche. “We vrezen niet dat werknemers onder druk zullen worden gezet: er is zo al personeelsschaarste. Eigenlijk gaat het voor een stuk om het in orde maken van een praktijk die vaak al bestaat. Tegelijk zijn er ook uitbaters die niet durven te werken met dergelijke overuren uit schrik voor de sociale inspectie.”

Het zal wel nog even duren voor de wetswijziging in het parlement is goedgekeurd. “In afwachting rekenen we erop dat de sociale inspectie zich soepel opstelt”, aldus nog Kris Peeters.