Twee jaar werken aan nieuwe weg achter station

Mechelen - Dit najaar moet de afwerking starten van de tangent, de nieuwe verbindingsweg tussen Mechelen-Zuid en de N15 aan de Nekkerhal. Daarvoor wordt gedurende een tweetal jaar gewerkt op vier grote kruispunten in de stad. De nieuwe stationsparking is klaar tegen de zomer van 2018.

Bijna tweeduizend wagens kunnen er vanaf volgend jaar parkeren in de ondergrondse parkeergarage achter het station. “De aannemer legt op dit moment de laatste hand aan de ruwbouw. Eind volgende week moet die klaar zijn”, zegt woordvoerder Rudy Van Camp van Mechelen in Beweging.

Daarna kan de afwerking van de parkeergarage beginnen, die nog eens een jaar duurt. “Deze periode is nodig om de parking uit te rusten met alle technieken. Niet alleen voor verlichting en ventilatie, maar bijvoorbeeld ook voor de brandveiligheid en voor de laadpalen voor elektrische auto’s”, legt Van Camp uit.

Parking in 2018 operationeel

Overspanningen van zestien meter maken dat er in de parking nauwelijks kolommen staan. Dat vergemakkelijkt het in- en uitrijden. Voor de zomer van 2018 moet de nieuwe parking operationeel zijn. Al zal ze aanvankelijk wel enkel toegankelijk zijn via een in- en uitrit op de tijdelijke parking aan de Hanswijkvaart.

Verkeer vanuit het centrum en Brussel kan ze bereiken via de Colomalaan, de Colomabrug en de Hanswijkvaart. Wie vanuit de richting van Leuven komt, rijdt de parking binnen via de Mot- en de Bautersemstraat. “Voor bestuurders die vanuit Leuven aanrijden, blijft dat ook na de opening van de tangent de toegang tot de parking”, stelt Rudy Van Camp.

Tagent begin 2020 klaar

De tangent met een tunnel onder de Leuvense Vaart moet eind 2019 of begin 2020 klaar zijn. Vanaf dan is de parking ook bereikbaar via die tunnel: verkeer vanuit Mechelen-Zuid rijdt ze dan binnen op niveau -3, verkeer vanaf de Nekkerhal op niveau -1. “Het is onze bedoeling om dit najaar met de afwerking van de tangent te starten. Het dossier voor de aanbesteding loopt”, vertelt de woordvoerder.

Het klaarstomen van de nieuwe verbindingsweg achter het station is een heel belangrijk project voor de stad. “Tot zeker eind 2019 werken wij op vier grote kruispunten: Brusselsesteenweg, Jubellaan, Leuvensesteenweg en Douaneplein. Het vraagt dus enige organisatie om al die werven te coördineren en de verkeershinder tot een minimum te beperken”, legt Van Camp uit.

Aan het project gaat een indrukwekkende planning vooraf, want de afwerking gaat verder dan enkel de tangent zelf. Over de Brusselsesteenweg komt er nog een fietsbrug, over de Leuvensesteenweg een indrukwekkende fietspuzzel en onder de Jubellaan en het Douaneplein wordt werk gemaakt van tunnels voor tweewielers.