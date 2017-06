Nieuw stationsgebouw pas in 2026 helemaal afgewerkt

Mechelen - Het einde van de werken in de Mechelse stationsbuurt is nog lang niet in zicht. Volgens de huidige planning is het nieuwe stationsgebouw is ten vroegste in 2026 helemaal afgewerkt.

Minstens acht jaar duurt de bouw van het nieuwe station, een gebouw dat in tegenstelling tot het huidige twee volwaardige toegangen krijgt. “Zo verbinden we de Colomawijk opnieuw met de stad”, zegt Rudy Van Camp van Mechelen in Beweging. Nu de ruwbouw van de parking bijna afgewerkt is en aan de eerste perrons wordt gebouwd, zijn ook de eerste contouren van het toekomstige station al een klein beetje zichtbaar.

“De bouw daarvan moet in de tweede helft van volgend jaar starten”, geeft de woordvoerder aan. Heel het project wordt in fases uitgevoerd, want tijdens de bouw moeten er natuurlijk wel treinen blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Mechelen-centraal is een van de drukste stations van het land. “Daarom wordt er telkens maar op twee sporen tegelijk gewerkt, met al het materiaal en de kranen op een van die sporen”, legt Van Camp uit.