Mechelse (45) leidt luxueus kerkhotel

Mechelen - Het Martin’s Patershof in Mechelen heeft sinds kort een nieuwe directeur: Karen Verbiest (45) uit Sint-Katelijne-Waver. “Als geboren en getogen Mechelse is dit een eer”, zegt ze.

Verbiest studeerde destijds hotelmanagement en heeft vele jaren ervaring in de sector. “Ik werk ondertussen meer dan twintig jaar in hotels en ik denk niet dat ik ooit nog iets anders zal doen”, vertelt ze. Karen Verbiest begon haar loopbaan bij de Franse groep Accor om later over te stappen naar het Amerikaanse Marriott. “Voor dat bedrijf heb ik destijds het nieuwe hotel in Gent geopend en de voorbije jaren werkte ik in het Courtyard by Marriott in Evere, vlakbij de NATO”, zegt de directeur.

Met veel enthousiasme is ze ondertussen aan het werk in het kerkhotel in de Karmelietenstraat in hartje Mechelen. “Acht jaar na de opening vind ik dit nog altijd een bijzonder gebouw en ik wilde altijd al graag eens in mijn eigen geboortestad werken. Dat heb ik ook laten vallen bij Martin’s en van het een kwam het ander”, vertelt Karen Verbiest.

In haar functie ziet ze nog aardig wat potentieel om het hotel nog bekender te maken. “Zo zou ik graag samenwerken met de culturele sector in de stad”, zegt ze. Ondertussen loopt ook een opknapbeurt van de kerk. Het dak wordt hersteld en tegelijk wordt het ook beter geïsoleerd.