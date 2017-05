Oranje kan dan toch nog winnen: experimenteel Nederland klopt Marokko

Een experimenteel Nederlands voetbalelftal heeft woensdagavond een vriendschappelijke interland in en tegen Marokko gewonnen met 1-2. Quincy Promes (26.) opende in het Stade Adrar in Agadir de score, Vincent Janssen (68.) verdubbelde de voorsprong. Oranje kwam na een rode kaart voor Matthijs de Ligt met tien man te staan, waarna oude bekende Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht en AA Gent) uit een vrije trap de 1-2 eindstand vastlegde.

Nederland miste niet alleen Dick Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit, die dinsdag pas aan de slag gaan. Waarnemend bondscoach Fred Grim kon tegen Marokko ook geen beroep doen op dragende spelers als Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Davy Klaassen, Jeremain Lens, Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum.

Nathan Aké vierde zijn debuut, invaller Wesley Sneijder droeg voor de 129e keer het shirt van Oranje. De middenvelder van het Turkse Galatasaray is zo twee caps verwijderd van het record. Met 130 wedstrijden voor Nederland is Edwin van der Sar recordinternational. Sneijder keer wel meteen terug naar Turkije. Gala speelt zaterdag zijn laatste competitieduel tegen Konyaspor. Sneijder verwacht dat hij zaterdagavond weer terugkeert bij Oranje en daags nadien ook meteen inzetbaar is.

Zondag nemen onze noorderburen het in een oefenpot immers op tegen het Ivoorkust van coach Marc Wilmots. De Ivorianen speelden woensdagavond 1-1 gelijk tegen Benin. Nederland bereidt zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijd van volgende week vrijdag tegen Luxemburg.