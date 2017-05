Genk walst door Play-off 2 maar gaat finaal ten onder tegen “Weireldploegsje” van Marc Coucke

KV Oostende heeft de allerlaatste wedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League gewonnen en speelt daardoor volgend seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis Europees voetbal. In de barragematch tegen KRC Genk, de winnaar van Play-off 2, wonnen de kustjongens met 3-1. KVO kwam in een spannende eerste helft zonder veel kansen 2-0 voor maar Genk scoorde vlak voor rust de aansluitingstreffer na een discutabele strafschop. Al vroeg in de tweede helft legde Jali de wedstrijd echter in de beslissende plooi. Daardoor mag “het weireldploegsje” van Marc Coucke volgend seizoen in (de voorronde van) de Europa League aan de slag.

Racing Genk plaatste zich zaterdag voor deze barragewedstrijd door de finale van Play-off 2 te winnen, KV Oostende werd vierde in Play-off 1 en beschikte daardoor over het (cruciale) thuisvoordeel in de wedstrijd waarin moest beslist worden wie het laatste Europese ticket van het seizoen kreeg.

Bij de thuisploeg kwam Tomasevic in de ploeg omdat Marusic een rijtje opschoof, waardoor Canesin op de bank begon. Dimata was gekwetst en werd voorin vervangen door Akpala. Bij Genk kon coach Albert Stuivenberg niet beschikken over Trossard, Pozuelo, Dewaest en Karelis. Samatta was de diepe spits met Buffel en Boëtius in steun.

Twee kansen, drie goals

Beide ploegen beseften maar al te goed wat er op het spel stond en daardoor kregen we een gesloten begin met veel duels maar weinig of geen kansen. Bij de eerste kans (na 27 minuten!) was het echter meteen raak: Joseph Akpala opende de score na een prima assist van Franck Berrier: 1-0.

Foto: Isosport

Amper vijf minuten later trapte David Rozehnal bij de tweede kans van de wedstrijd meteen ook de 2-0 op het scorebord, na zwak ontzetten van Sander Berge.

Foto: Photo News

Racing Genk kon geen kans bij elkaar voetballen maar kreeg net voor rust een (discutabele)strafschop voor een al-dan-niet-fout op Malinovskiy. Siebe Schrijvers liet de kans echter niet liggen en mikte de elfmeter binnen: 1-1.

Foto: BELGA

Meteen de 3-1!

Zo leek de spanning verzekerd in de tweede periode maar al na vijf minuten scoorde Oostende een derde keer. Na balverlies van de pas ingevallen Heynen pakte Musona uit met een geweldige pegel tegen de kruising, het spel ging echter verder en Andile Jali stond op de juiste plaats om een misverstand tussen Colley en doelman Ryan af te straffen. Na heel zwak verdedigen van de Limburgers stond het dus 3-1 en die klap kwamen de bezoekers niet te boven.

Foto: BELGA

Oostende was voor eigen volk vooral veel gretiger dan Genk: match nummer 66 (!) leek wel de partij teveel voor de Limburgers. Franck Berrier ontpopte zich tot de smaakmaker van de partij en strooide met rake passes.

De 4-1 hing lange tijd in de lucht maar toen Oostende te ver achteruit ging leunen, kwam Genk toch nog opzetten. Samatta liet met nog een kwartier te spelen echter dé kans liggen op de aansluitingstreffer, toen Schrijvers de bal op het hoofd van de Tanzaniaan schilderde maar die kopte over... Ook Proto werd nog (voor het eerst) aan het werk gezet maar de doelman ging attent plat op de poging Heynen, die een voorzet van Boëtius in één tijd op de slof nam.

Foto: Photo News

Doordat Genk risico’s nam kreeg Oostende in het slot nog ruimte om te counteren met ondermeer de onvermoeibare uitblinker Marusic maar gescoord werd er niet meer.

Weg naar “echt” Europees voetbal is nog lang

Oostende speelt zo voor het eerst in zijn geschiedenis Europees voetbal. KVO komt in de derde voorronde van de Europa League terecht. Om de groepsfase te bereiken wachten nadien nog drie voorrondes. KV Oostende zal bovendien in beide voorrondes geen reekshoofd zijn, waardoor de kustploeg mogelijk twee keer een grote naam als tegenstander treft. Kortom, de weg naar “echt” Europees voetbal is nog lang, maar dat kon de pret aan zee niet drukken. Zeker niet bij grote baas Marc Coucke...