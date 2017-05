Man sloeg advies in de wind na het zetten van een tattoo, twee maanden later overleed hij aan de gevolgen

Tattoo-artiesten zeggen niet voor niets dat je de dagen nadat je een tattoo liet zetten, beter niet gaat zwemmen. Een 31-jarige Mexicaan moest zijn zwempartij in de Golf van Mexico met zijn leven bekopen nadat zijn tattoo infecteerde.

Vijf dagen nadat de man een kruis liet tatoeëren op zijn been, ging hij zwemmen in de Golf van Mexico. Een dag later kreeg hij hoge koorts, rillingen en een rode uitslag rond zijn tattoo. Ook de volgende twee dagen werd zijn toestand alleen maar erger, tot hij uiteindelijk opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

De dokters waren bezorgd om de rode vlekken op zijn been die ondertussen al een paarse tint begonnen te krijgen, eigen aan veel ontstekingen. Omdat de wonde van de tattoo nog niet volledig hersteld was, raakte de man besmet met een vleesetende bacterie die ervoor zorgde dat het weefsel op zijn benen rond de tattoo begon af te sterven.

Ze vermoedden meteen dat de oorzaak bij de bacterie vibrio vulnificus zou liggen, mede omdat de man al aan levercirrose leed, veroorzaakt door zijn drinkgedrag. Omwille van zijn verzwakte lever zou de man al kwetsbaarder zijn voor een soortgelijke infectie.

De man kreeg antibiotica om de dodelijke bacterie te bestrijden, maar nauwelijks 24 uur nadat hij werd opgenomen, verhuisde hij al naar intensieve zorgen en moest hij in leven gehouden worden door de machines. Een voor een begonnen zijn organen uit te vallen.

Het verhaal had op dat moment al kunnen aflopen, maar de man slaagde erin de septische shock veroorzaakt door de ontsteking te overwinnen. Na twee weken in het ziekenhuis begonnen zijn symptomen te verminderen en steeg de kans dat hij weer naar huis zou mogen.

Enkele weken later sloeg het noodlot echter toe. Terwijl hij in het ziekenhuis nog steeds de nodige zorgen kreeg, stopten zijn nieren met werken. Hij overleed in het ziekenhuis, twee maanden na zijn opname.

Hoewel het zelden voorkomt dat je op deze manier besmet wordt met een vleesetende bacterie, wacht je beter minstens twee weken tot je gaat zwemmen met een nieuwe tattoo. Zolang de wonde niet volledig genezen is, loop je altijd infectiegevaar als je ze onderdompelt, of het nu in de zee of in een zwembad is.