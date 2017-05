Karl Vannieuwkerke over gevolgen van kankerbehandeling: “Ik viel 12 kg af in 30 dagen”

Een paar jaar geleden werd bekend dat Karl Vannieuwkerke aan speekselklierkanker leed. Ondertussen overwon de presentator de kanker en vertelt hij in het Eén-programma ‘Over Eten’ wat de ziekte met z’n smaak deed. “Alles smaakte hetzelfde, en dat is allesbehalve lekker”, klinkt het.

“Op dit moment is mijn smaak helemaal terug”, zegt Karl tegen Kobe Ilsen. “Maar toen ik mijn bestralingen kreeg, voelde ik mijn smaak stilletjes aan weggaan. Na twintig beurten smaakte alles naar niks meer. Op den duur at ik enkel nog shakes om toch iets binnen te hebben. Zo ben ik op 30 dagen zo’n twaalf kilo afgevallen”, gaat hij verder.

Karl verlangde wel om terug te kunnen genieten van eten. Hij maakte daarom een lijstje met allemaal gerechten op die hij meteen wilde eten als hij z’n smaak terughad. Wat er bovenaan stond? “Een plateau fruits de mer, dat is mijn grote favoriet.”

Verder in het programma werd onder andere ook onderzocht of een microgolfoven gebruiken ongezond is. “Het is absoluut niet ongezond”, zegt professor Tara Grauwet, bio-ingenieur aan de KU Leuven. “Maar een microgolfoven werkt nog altijd op stralingen en dat doet nog steeds de wenkbrauwen fronsen. Al is deze vorm totaal ongevaarlijk”, zegt ze.

“Soms is een microgolf zelfs beter dan het klassieke koken op een kookvuur. Want als het opwarmen sneller gaat en we minder water verbruiken, kunnen er meer vitaminen overblijven. Let wel op welke materie je in de microgolf steekt. Als ik kan kiezen, ga ik nog altijd voor glas.”