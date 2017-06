Tonya Schamp lanceert tweede collectie van streetwear-merk CFÉ 

Antwerpen - Voormalig Junior Eurosongfinaliste Tonya Schamp weet van aanpakken. Op haar zevende veroverde ze harten met haar hit 'Hé, doe maar mee'. Nu ... vijftien jaar later doet ze hetzelfde met haar modelabel CFÉ waarin koffie en complimentjes centraal staan.

Op een zonnig terras op het Antwerpse Zuid ontmoeten we elkaar met een schuimende cappuccino voor de neus. "Een la crème", ?lacht Tonya. "Die wordt gedronken door elegante dames met een zacht kantje." Het eerste compliment van de dag is binnen en we voelen ons er beiden goed bij. "Ik vind dat we in onze maatschappij elkaar te weinig complimenteren. Met mijn kledinglabel wil ik daar iets aan doen", aldus de 22-jarige onderneemster.

De nieuwste collectie bestaat uit T-shirts en bomber jackets met opdruk Mokka, Matcha en Lacrème. "Iedere koffie staat symbool voor een bepaalde persoonlijkheid. Mijn kleding moet op die manier een gespreksonderwerp vormen en het geven van complimentjes vergemakkelijken", vertelt ze. "De inspiratie voor mijn nieuwste collectie haalde ik uit mijn laatste trip naar Los Angeles. Ik vind het fantastisch hoe de mensen daar gekleed lopen, met wijde T-shirts, toffe sweaters en korte shorts. Bovendien zijn jongeren daar ontzettend ondernemend."

Tonya glundert en spreekt vol overgave over de ambitieuze toekomst van haar label. "The sky is the limit", zegt ze. "Ik hoop ooit een koffieboetiek te openen en nog internationaler te gaan. Ik wil vooral blijven experimenteren, met stoffen en patronen, want mode interesseert me mateloos. Het is de bedoeling dat er regelmatig nieuwe, kleine collecties zullen gelanceerd worden."

De twintiger heeft een nare periode achter de rug. Eind 2014 verloor ze haar vader, de bekende reclamemaker Wim Schamp. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Net zoals haar vader heeft Tonya iets met het communicatievak - ze studeert nog communicatiemanagement - en zit ze barstensvol creativiteit.

Info: www.coffeebelgium.com