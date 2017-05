Stad geeft speelplein facelift voor 46.000 euro

Muizen / Mechelen - In de Zwijvegemstraat in Muizen (Mechelen) hebben de kinderen woensdagnamiddag het vernieuwde speelplein mee geopend én de verschillende duurzame speeltoestellen uitgetest.

Mooi weer en een totaal vernieuwd speelplein lokte tientallen kinderen uit de buurt van de Leuvensesteenweg, Toekomsstraat en Zwijvegemstraat naar het speelplein dat de stad in een nieuw modern kleedje heeft gestoken.

“Zoals we altijd doen, hebben we eerst ons oor te luister gelegd bij de buurtkinderen zelf. Uit een bevraging kwamen er van elke leeftijdsgroep heel wat wensen naar boven. Op deze manier richten we speelpleinen in die een zo groot mogelijke doelgroep aanspreken", vertelt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld).

Foto: LDN

De oude toestellen, waarvan sommigen er dertig jaar stonden, werden verwijderd. In de plaats kwamen nieuwe doelen met nieuwe netten, een uitdagende klim-klautertoestel met een verscheidenheid aan speelfuncties, een stawip, een speeltoren met glijbaan, een vogelnestschommel en een nieuwe schommel met een gewone schommelzit en een kleuterschommelzit. Een petanquebaan maakt het geheel compleet. Voorts werden op het plein onder de bomen ook twee nieuwe picknicktafels gezet.

Schepen Geypen trommelde de kinderen tijdens de opening even samen. Ze deed een oproep om hun plein mee schoon te houden. “Uiteraard voorzien we zelf geregeld onderhoudsbeurten, maar we verwachten ook een klein beetje medewerking van de kinderen en de bewoners uit deze buurt om het proper te houden", stelt ze.

Nog voor de grote vakantie stelt de stad ook speelpleinen aan De Abeel, in het Hovenierspark en aan de Oude Liersebaan open.

Foto: LDN

Foto: LDN

Foto: LDN