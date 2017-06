Sterrenkoppel uit Hongkong begint aan nieuw hoofdstuk in Dôme

Antwerpen 2018 - Sterrenzaak Dôme en broertje Dôme sur Mer zijn verkocht. De nieuwe uitbater en chef-kok Frédéric Chabbert wil de Dôme alle eer aan doen en werkt aan een zo snel mogelijke terugkeer van de Michelinster.

Het nadeel van een overname is dat de Michelinster verdwijnt samen met de vorige eigenaar en chef-kok Julien Burlat . Maar de nieuwe chef Frédéric Chabbert, vriend van Julien en eveneens Fransman, wil de ster zo snel mogelijk terug. “We hopen stilletjes binnen een of twee jaar”, zegt hij. “We zullen er hard aan werken. En Antwerpen verdient dat ook.”

Chabbert werkte onder meer in Londen, was vier jaar chef van het restaurant Louis XV van Alain Ducasse in Monaco, werkte voor diens zoon in San Francisco, werd chef van hotel Shangri-La in Kuala Lumpur en van restaurant Petrus in de Shangri-La van Hongkong. Daar bleef Frédéric tien jaar, lang genoeg om twee Michelinsterren te behalen en er zijn echtgenote Evangeline te leren kennen.

De nieuwe chef raakte verliefd op de Dôme tijdens het afscheidsfeestje van de vorige eigenaars Julien en Sophie. “Ik droomde al een tijdje van een eigen restaurant. Dat kwam dus goed uit.”

De nieuwe eigenaars nemen ook Dome sur mer over. “Die blijft grotendeels dezelfde, die leeft zijn eigen leven”, zegt Frédéric. Hetzelfde voor Dôme zelf, waar Frédéric en Evangeline hun eigen accenten aan hebben gegeven. “Maar de keuken verandert niet dramatisch. Julien en ik hebben dezelfde achtergrond. Bij mij geen moleculaire keuken, wel een Franse in de breedste zin van het woord.

Dôme, van dinsdag 6 juni tot zaterdag 10 juni enkel diners, vanaf dinsdag 13 juni lunch en diner, Grote Hondstraat 2, domeweb.be

