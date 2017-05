Deurne -

Vanaf morgen wordt het moeilijker gemaakt om te slagen voor het theoretische rijexamen. En dat heeft woensdag voor lange wachtrijen gezorgd aan de examencentra, onder anderen in Deurne. Want veel toekomstige automobilisten probeerden nog snel te slagen voor het theoretisch rijexamen. Er verandert in principe niets aan de vragen, maar wel aan de puntenverdeling. En heel wat jongeren vrezen dan ook het moeilijker zal worden om te slagen.