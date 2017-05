Knip van de Leien: op deze plaatsen verandert de verkeerssituatie deze week al

Antwerpen - De knip van de Leien komt er onherroepelijk op 5 juni. Op sommige plaatsen zal de verkeerssituatie echter al vanaf morgen, donderdag 1 juni, wijzigen.

Vanaf 5 juni zullen de Leien voor een lange periode onderbroken worden tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat. Om de knip te realiseren, moeten vooraf al een aantal maatregelen genomen worden. Ook de verkeerssituatie wijzigt op sommige plaatsen al vanaf 1 juni.

Aanpassing signalisatie op Ring

Op de Ring wordt momenteel systematisch de signalisatie aangepast naar de juiste toegangspoorten naar het juiste stadsdeel. Bestuurders volgen de weg naar hun bestemming via de zones Centrum Zuid, Centrum Oost en Centrum Noord. Meer info staat op www.slimnaarantwerpen.be.

Aanpassing verkeerslichten

Vanaf donderdag 1 juni verandert de verkeerslichtenregeling op een aantal belangrijke kruispunten. Die aanpassing moet het autoverkeer naar de binnenstad doseren en moet leiden tot voor een vlottere doorstroming van het uitgaande autoverkeer. Bedoeling is om het gebied rond de werf bereikbaar te houden voor openbaar vervoer, plaatselijk verkeer en leveranciers. Van groot belang voor de doorstroming is dat bestuurders de kruispunten vrijhouden.

De aanpassing van de verkeerslichtenregeling gebeurt op alle grote invalswegen vanuit het noorden van de stad vanaf 1 juni. Met deze aanpassing wordt de groentijd om de zone rond de werf in te rijden, sterk verkort. Het verkeer wordt mondjesmaat toegelaten zodat het na het kruispunt vlotter kan doorrijden. Verkeer dat op deze kruispunten van de werf wegrijdt, heeft langer groen.

Op deze kruispunten worden de lichten aangepast:

• IN HET NOORDEN:

- Afrit Ring aan Groenendaallaan, voor verkeer richting Noorderlaan (1 juni)

- Noorderlaan – Groenendaallaan, voor het verkeer richting centrum (1 juni)

- Noorderlaan – IJzerlaan, voor het verkeer richting centrum (2 juni)

• VOOR HET VERKEER VANOP LINKEROEVER:

- Halewijnlaan – Charles De Costerlaan, voor het verkeer richting Waaslandtunnel (3 juni)

- Tunnelplaats – Italiëlei, voor het verkeer richting centrum (3 juni)

• IN HET OOSTEN:

- Quinten Matsijslei – Quellinstraat, voor het verkeer richting noorden (4 juni)

- Gemeentestraat – Van Stralenstraat (4 juni)

- Pijlstraat – Osystraat – Van Maerlantstraat (4 juni)

- Italiëlei – Violierstraat, verkeer richting centrum (5 juni)

• LEIEN:

- Kruispunt met de Maria-Theresialei (4 juni) en de Nationale Bank (2 juni).

Aanpassing verkeerssituatie

Op zaterdag 3 juni wordt het verkeer op de Italiëlei tussen de Violierstraat en de Noorderplaats op de parallelwegen gezet. De aannemer neemt vanaf dan de middenberm van de Italiëlei, van de Rooseveltplaats tot aan de Tunnelplaats, in als werfzone. Op maandag 5 juni start de aannemer met het rooien van de bomen. In deze fase worden er tussen de Rooseveltplaats en de Tunnelplaats 183 bomen gerooid, waarvan zeven bomen op de Rooseveltplaats. Er zullen in totaal 358 bomen gekapt en 430 terug aangeplant worden. Na deze fase wordt gestart met de wegenwerken.

Op zondag 4 juni vanaf 19 uur wordt het kruispunt met de Rooseveltplaats afgesloten. Het verkeer volgt de plaatselijke omleidingen. Om 20 uur wordt de knip van zuid naar noord gerealiseerd. Verkeer van het zuiden naar het noorden volgt vanaf dan de omleiding Frankrijklei-Maria-Theresialei. In de nacht van zondag 4 op maandag 5 juni wordt dan ook het verkeer afgesloten richting noord naar zuid. Op dat moment is de knip volledig gerealiseerd.

De onderbreking van de Leien duurt anderhalf jaar, tot januari 2019. Dan worden de autotunnels onder het Operaplein in gebruik genomen.

