N-VA wil Witte Stiltestraat

Herentals - Oppositiepartij N-VA vraagt het schepencollege een straat te vernoemen naar kunsthandelaar en dj Ronald Luyten (64)

Ronald Luyten, alias Ruwe Ronald en al 40 jaar ook bekend als dj ‘De Witte Stilte’ werd op 9 mei ten grave gedragen.

Volgens raadslid Guy Verellen (N-VA) behoort Ruwe Ronald tot het cultureel erfgoed van de stad. Het raadslid vraagt een Witte Stiltestraat te benoemen in een nieuwe of bestaande verkaveling, een nieuwe straat of bij straatnaamaanpassingen.

In Herentals geeft een straatnamencommissie advies aan de gemeenteraad. De stad houdt zijn antwoord in beraad.