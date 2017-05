Vrouw zwaarder gestraft voor belagen van ex-partner en vergiftigen van honden

Turnhout / Oud-Turnhout - Het hof van beroep heeft Néomie G. (37) uit Turnhout veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor het belagen van haar ex-partner en zijn nieuwe vriendin. Ze had ook hun honden vergiftigd. In eerste aanleg had ze zes maanden cel met uitstel gekregen, maar toen werd ze nog vrijgesproken voor de belaging.

De relatie tussen Néomie G. en Hans P. uit Oud-Turnhout was eind 2012 op de klippen gelopen. Toen hij een jaar later Inge J. leerde kennen, was dat niet naar de zin van de beklaagde. Tussen januari en september 2014 bestookte ze het stel met honderden sms- en Facebookberichten, die vooral naar Inge J. toe vulgair en beledigend van aard waren.

Ze stuurde ook een brief naar de ouders van Hans P., waarin ze zijn nieuwe partner zwart maakte. Vlak voor hun huwelijk liet ze om 23 uur ‘s avonds een boeket bloemen afleveren, volgens het hof duidelijk bedoeld om hun rust te verstoren. Het ergste feit deed zich op 17 april 2014 voor, toen drie van hun vier honden vergiftigd werden met slakkengif. Twee van hen overleefden het niet.

Néomie G. ontkende dat zij de dieren vergiftigd had en wees daarvoor naar haar medebeklaagde Sven O. Die gaf toe dat hij gehaktballen met gif had achtergelaten voor de honden, maar verklaarde dat hij dat op vraag van Néomie G. gedaan had, op wie hij hevig verliefd was. Hij zei dat ze twee keer met hem naar de woning van Hans P. was gereden om op verkenning te gaan. Volgens de vrouw waren ze er ‘toevallig’ voorbij gereden, maar het hof geloofde dat niet.

Néomie G. kreeg het dubbele van de straf die ze in eerste aanleg had gekregen. De straf van Sven O., drie maanden cel, werd in beroep bevestigd. Hans P. en Inge J. kregen in totaal bijna 6.400 euro schadevergoeding toegekend.