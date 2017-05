Politie zoekt man die kettingen afrukte van Antwerpse violiste (66)

Antwerpen - De politie en het gerecht zijn op zoek naar deze man die op dinsdag 21 februari 2017 een vrouw heeft bestolen in het centrum van Antwerpen.

Het slachtoffer, een violiste van 66 jaar, was die namiddag haar kleinkinderen gaan afhalen aan de school. Toen ze samen bij haar thuis aankwamen in de Grote Pieter Potstraat, kwam een onbekende man er opeens bij staan in de inkom. Hij bood aan om te helpen de rolschaatsen van de kinderen uit te doen.

Hoewel de vrouw dit afwees, deed de man gewoon verder. Daarna wilde hij sokken verkopen en toen de vrouw opnieuw zei dat ze geen interesse had, greep hij haar plots vast en rukte hij de kettingen van haar hals: één met een hangertje in de vorm van een viool en een tweede met een oranje pendule. Tijdens zijn vlucht raakte de dader nog in gevecht met een toevallige getuige maar hij kon toch ontkomen.

De dader werd gefilmd door bewakingscamera’s. Hij is mager en ongeveer 1m75 lang. Hij heeft kort donker haar en droeg die dag een blauwe donsjas en een donkere broek. De man sprak Nederlands met een vreemd accent.

Kent u deze man, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Ook als u weet waar hij verblijft of verbleven heeft, willen de speurders dat graag weten.