Spot heel de zomer tientallen LEGO-dieren in Planckendael

Mechelen - Van 1 juni tot en met 17 september krijgt Planckendael een extra dimensie. Meer dan één miljoen LEGO-blokjes zitten verwerkt in 40 dierenbeelden die verspreid staan in het Mechelse park.

De expo ‘Nature Connects, Art with LEGO bricks’ van de Amerikaanse kunstenaar Sean Kenney strijkt deze zomer neer in Planckendael en is een primeur voor Europa.

De expo, die inbegrepen zit in de standaard parkprijs van Planckendael, loopt van 1 juni tot en met 17 september en is daarna niet meer in ons land te zien.

Vanaf zaterdag 3 juni is er ook een fotowedstrijd. In de blokjeshut in Planckendael kunnen bezoekers zelf aan de slag met de blokjes. Wie daarna een foto van de creatie deelt met de hashtag #LEGOloversPlanckendael en vrienden en familie erop laat stemmen, maakt kans op een prijs.