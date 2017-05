Amerikaanse verdediger wordt ploegmaat van Casteels bij Wolfsburg

Brooks (rechts) in duel met Anthony Modeste Foto: AFP

De Amerikaanse international John Anthony Brooks verlaat Hertha Berlijn voor Wolfsburg. De 24-jarige centrale verdediger zette zijn handtekening onder een contract tot 2022. Dat melden de Wolven woensdag op de clubwebsite.

De in Berlijn geboren Brooks belandde op 14-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Hertha Berlijn. In het seizoen 2012-2013 maakte hij zijn profdebuut voor ‘Die Alte Dame’. Sindsdien speelde Brooks 119 competitiewedstrijden voor Hertha. Bij de Amerikaanse nationale ploeg verzamelde hij tot dusver 30 caps.

Het afgelopen Bundesliga-seizoen beëindigde Hertha op de zesde plaats. Daardoor treedt de club voor het eerst sinds 2009 aan in de Europa League. Wolfsburg kende een minder goed seizoen. Maandag verzekerde de club van Koen Casteels en Ismail Azzaoui zich van het behoud na twee barragewedstrijden tegen tweedeklasser Eintracht Braunschweig.