Arsène Wenger zet nu ook officieel krabbel onder nieuw contract bij Arsenal

De Fransman Arsène Wenger blijft nog zeker twee jaar langer trainer bij Arsenal. Hij staat al sinds 1996 aan het roer bij de Londense club. Wenger zette woensdag officieel een krabbel onder een nieuw contract bij de Gunners. Arsenal won dit seizoen de FA Cup, maar kon zich voor het eerst in 17 jaar niet kwalificeren voor de Champions League.

Dat Wenger zou blijven bij Arsenal, was verre van zeker. Een deel van de fans riep steeds luider om het ontslag van de Fransman, omdat Arsenal al van 2004 wacht op een nieuwe landstitel. Volgend jaar speelt de club ook voor het eerst in 17 jaar geen Champions League, de Gunners eindigden slechts vijfde in de Premier League en moeten dus naar de Europa League. Toch krijgt Wenger dus een verlenging, eigenaar Stan Kroenke geeft meer uitleg op de clubwebsite.

“Onze ambitie is om de Premier League te winnen, net als de andere Europese bekers. Arsène is de meest geknipte man voor de job. Hij kan fantastische adelbrieven voorleggen en heeft de volledige steun van het bestuur.”

Wenger zelf reageerde uitermate tevreden met zijn nieuw contract. “Ik hou van deze club en kijk optimistisch naar de toekomst. We bekijken wat we goed doen, maar ook wat beter kan. Zo willen we een steeds sterkere groep spelers samenstellen om naar succes te streven. Ons doel voor komende zomer en volgend seizoen is dan ook om mee te doen bovenin in de Premier League.”