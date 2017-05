Antwerpse zakenman komt om bij inbraak: twee verdachten opgepakt

Zoersel - Speurders van de federale gerechtelijke politie zijn er de afgelopen week in geslaagd twee verdachten in beeld te brengen voor de inbraak die het leven kostte aan zakenman Jerry Coeman uit Zoersel.

Een van de mannen werd in België opgepakt en zit sinds vorige week donderdag in de cel in de Antwerpse Begijnenstraat. Hij werd aangehouden op verdenking van mededaderschap aan roofmoord. Dat bevestigt Stéphanie Chomé van het Antwerps parket. “Het gaat om een 56-jarige man”, aldus Chomé. De verdachte verscheen woensdag al voor de raadkamer, die werd een week uitgesteld. “Hij zal dinsdag opnieuw voor de raadkamer verschijnen.”

Een tweede verdachte werd afgelopen week opgepakt in Duitsland. Hij wacht in een Duitse gevangenis op zijn uitlevering aan de Antwerpse justitie.

Zakenman Jerry Coeman kwam in de nacht van 3 op 4 mei om het leven bij een gewelddadige inbraak in zijn woning in Zoersel. De man, bekend van matrassenzaak Dream Team Slaapcomfort in Malle, kwam door verstikking om het leven. Dat gebeurde nadat de inbrekers hem knevelden en zijn mond en neus afplakten met duct-tape.

Ondertussen gingen twee verdachten naar Jerry’s slaapkamer waar zijn vriendin lag te slapen. De vrouw kreeg een pistool tegen haar slaap en werd bevolen om zich koest te houden. De daders vluchtten uiteindelijk weg met Jerry’s Rolex, zijn halsketting en een juwelenkistje.