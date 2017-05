Tijdelijke ‘gevangenis’ strijkt neer op Cometsite

Mechelen - In het kader van het stadsfestival Op.Recht.Mechelen staat er van 1 tot en met 4 juni een gevangenis met containers op de Cometsite in de Koningin Astridlaan in Mechelen. Onder de titel Woonst, Werk en Wijf laten artistiek verantwoordelijken Dirk Tuypens en Pier De Kock de bezoekers ervaren wat het betekent om gevangen te zijn.

Over hoe het leven in een gevangenis eruitziet lopen de meningen uiteen. Toen Pier De Kock en Dirk Tuypens in de voorbe­reiding van dit project urenlang gingen praten met gedetineerden, gevangenispersoneel en rechters ontdekten ze dat de werkelijkheid vaak anders is dan we ze ons voorstellen. Veel van die gesprekken werden gefilmd en worden getoond tijdens de sociaal-artistieke voorstelling Woonst, Werk en Wijf over de gevangenis.

Opmerkelijk is dat de bezoekers binnengaan in een stervormige constructie van acht containers. “Zo kan men zelf ervaren hoe het is om gevangen te zitten”, legt Pier De Kock uit. “Je wordt geconfronteerd met recht en rechtvaardigheid en wat dat betekent voor de zwakkeren in de samen­leving”, vult Dirk Tuypens aan.

De bedoeling van het project is om de realiteit binnen de muren van een gevangenis te laten zien. “Misschien moeten we eens nadenken of we deze manier van detentie willen blijven aanhouden of dat we naar een meer humane vorm moeten gaan”, stelt Dirk Tuypens. “Neem nu de gevangenis van Mechelen. Daar is plaats voor 80 gedetineerden, maar er zitten er 120.”

Aan de hand van videobeelden, poëzie, getuigenissen en beelden krijgen de bezoekers van Woonst, Werk en Wijf een inzicht in de ­wereld van de gevangenis. Van 1 tot en met 4 juni kan men de containers op de Cometsite dagelijks gratis bezoeken tussen 17 en 22 uur.