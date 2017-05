Isinbayeva verlaat Russisch antidopingagentschap na nauwelijks een half jaar

Voormalig polsstokspringster Yelena Isinbayeva verlaat na nauwelijks een half jaar al opnieuw het Russisch antidopingagentschap (Rusada). Dat kondigde de Russische woensdag zelf aan. Isinbayeva voldoet daarmee aan de eis van het Wereldantidopingagentschap (WADA).

“Ik ben blij dat ik mijn objectief heb kunnen bereiken”, opende Isinbayeva aan het Russische persbureau Interfax. “Nu maak ik plaats voor een nieuwe voorzitter, die de reïntegratie van het Rusada zal vervolledigen.”

De hoge ambtenaren van de Russische sport lieten hun wil zien zich te conformeren aan de condities van het WADA, dat het Rusada sinds de dopingstorm in Rusland in 2015 schorste. Eén van de voorwaarden van het WADA was het vertrek van de dubbele olympische kampioen Isinbayeva, die in december verrassend werd verkozen tot hoofd van het Rusada. De oud-polsstokspringster blijft wel lid van de Raad die toezicht houdt op het functioneren van het Russisch antidopingagentschap, zonder het voor te zitten.

Volgens Isinbayeva zal Alexandre Ivlev, de huidige vicevoorzitter, eerstdaags worden aangesteld als haar opvolger.