Vrachtwagen belandt in gracht naast E19: al meer dan zes uur file

Mechelen - Op de E19 richting Brussel in Mechelen-Noord is woensdagmiddag omstreeks 12u een vrachtwagen in onduidelijke omstandigheden door de vangrail gegaan en in een gracht beland. De bestuurder raakte niet (ernstig) gewond, maar de afhandeling is al meer dan zes uur bezig.

De container van de trekker-opleggercombinatie ligt volledig in de gracht en er moet zwaar materieel aan te pas komen om die te verwijderen. Er is nog altijd een rijstrook versperd. “Ook de vangrail zelf is over een lengte van enkele tientallen meters zwaar beschadigd geraakt”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Het Agentschap Wegen en Verkeer moet ter plaatse komen om de schade te beoordelen.”

Door het ongeval staat er al de hele namiddag een file op de E19 richting Brussel. Daardoor verliep ook de avondspits bijzonder moeizaam. Op een gegeven moment was het vanuit Antwerpen een uur aanschuiven en stond het verkeer stil vanaf de afrit UZA. Het ongeval had ook gevolgend voor de verkeersdrukte op de A12 richting Brussel, op de N16 en op de Antwerpsesteenweg (N1). Ook daar was het aanschuiven.