Beestig Karrenmuseum op pinkstermaandag

Essen - Wie van dieren houdt, komt op pinkstermaandag 5 juni best een kijkje nemen in het Karrenmuseum in Essen. Tijdens het evenement Beestig Karrenmuseum zwemmen, dartelen, draven, stappen en vliegen er tientallen dieren in en door het park en valt er voor jong en oud van alles te beleven. Heel de middag zijn er uiteenlopende demonstraties, klinkt er live muziek en natuurlijk staat ook de sfeervolle zomerbar opgesteld.

“Maandag 5 juni organiseren we voor de derde keer ons Beestig Karrenmuseum en we hopen dat dit weer zo’n succes wordt als de afgelopen jaren,” vertelt evenementencoördinator Katia De Clercq. “Het is steeds prachtig om te zien hoe jong en oud zich aangetrokken voelen tot de verschillende dieren. We hebben elk jaar een aantal vaste waarden die thuishoren in het Karrenmuseum, zoals paarden, ezels, honden en onze bokken, maar dit jaar hebben we ook een aantal meer exotische gasten uitgenodigd.”

Onderwaterwereld

Bij de entree van het Karrenmuseum stappen mensen binnen in een onderwaterwereld. De schuur is volledig in de sfeer van vissen en andere waterdieren aangekleed. Er zijn verschillende aquaria opgesteld met vele uiteenlopende vissoorten. In het museumpark zelf zullen dan weer papegaaien de show stelen met een aantal originele acts. Aan het zomerterras zullen zij afwisselend verschillende trucjes laten zien. Wat betreft de landdieren zijn er demonstraties van voltige, een vorm van acrobatiek op een bewegend paard, en is er uitleg over therapie met alpaca’s. Ook is een hondenkapster aanwezig.

Kinderboerderij

Speciaal voor de jongste bezoekers zal er ook een mobiele kinderboerderij neerstrijken in het Karrenmuseum. Bij deze tijdelijke boerderij kunnen kinderen wandelen tussen onder meer grote kippen, kleine sierkippen, reuze konijnen, dwergkonijnen, cavia’s, muizen, een landschildpad en mini schaapjes. Ze mogen de diertjes aaien en onder begeleiding ook eten geven. Verder lopen er in het openluchtmuseum ook ezeltjes rond waarop kinderen een rondje mogen rijden en is er een standje voor kindergrime.

Zomerterras

Wie rustig iets wil eten of drinken, kan plaatsnemen op het centrale zomerterras. Daar kunnen bezoekers ook genieten van de klanken van de muzikale optredens van het populaire duo Jan Mees en Sam Wauters. Beestig Karrenmuseum start op pinkstermaandag om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De toegang tot het evenement aan de Moerkantsebaan 52 in Essen is volledig gratis.

Info: www.karrenmuseum.be.