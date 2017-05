Genk-fans starten petitie op om Thomas Buffel te houden

Vanavond staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma in de Jupiler Pro League. Dan spelen Oostende en Racing Genk om het laatste Europese ticket in een rechtstreeks duel. Het kan meteen ook de laatste wedstrijd van Thomas Buffel in het shirt van Racing Genk zijn, de 36-jarige aanvoerder kreeg nog geen nieuw contract. Dat is niet naar de zin van enkele supporters van Genk, die een petitie hebben opgestart. “Let Buffel Stay!” is de duidelijke boodschap.