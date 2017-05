Aline Zeler, kapitein van de Red Flames, ruilt kampioen Standard voor Anderlecht

Brussel - Aline Zeler, de aanvoerdster van de nationale vrouwenvoetbalploeg, kiest voor een nieuw avontuur. De 33-jarige Red Flame verlaat Standard en zet haar carrière verder bij Anderlecht.

Zeler speelde sinds 2010 voor Standard. Begin mei veroverde ze met de Rouches de twintigste landstitel in de clubgeschiedenis, de zevende op rij voor de Luikse vrouwen. Op de slotspeeldag van de Super League won Standard met liefst 0-17 bij lantaarn Eva’s Tienen. Belgisch recordinternational Zeler maakte zes doelpunten. Dankzij die zege wipte Standard Femina in extremis nog over RSC Anderlecht, dat ‘bye’ was.

Deze zomer is Zeler, die tussen 2006 en 2009 al voor Anderlecht speelde, met de Red Flames aan de slag op het EK in Nederland. De ploeg van coach Ives Serneels werd ingedeeld in groep A en neemt het daarin op tegen Denemarken (16 juli), Noorwegen (20 juli) en gastland Nederland (24 juli).